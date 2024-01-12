Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor ile karşılaşacak
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor ile karşılaşacak. Maç Ankara'da oynanacak ve Rumen hakemler yönetecek.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, yarın sahasında Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşacak.
Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.30'da başlayacak.
Mücadeleyi, Rumen hakemler Doru Manea ile Radu Iliescu yönetecek.
EHF Kadınlar Kupası son 16 turunun ikinci maçı ise 20 Ocak tarihinde Bodrum'da oynanacak.