75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusunu Taylolo kazandı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi. 4 safkan İngiliz tayının kıyasıya yarıştığı, günün 8'inci koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

İncioğlu, Jan Bold, Taylolo ve White Butterfly taylarının 2200 metre çim pistte büyük mücadele ettiği koşuyu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve belediye meclis üyeleri izledi. Koşunun birincisi jokeyliğini Ayhan Kurşun'un üstlendiği 3 numaralı Taylolo adlı at olurken, 2.'liği Jan Bold, 3.'lüğü İncioğlu, 4.'lüğü ise White Butterfly tayları göğüsledi.

Bayram Tanrıverdi'ye ait Taylolo'nun zafere ulaştığı yarış sonrasında Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, birincilik plaketini Tanrıverdi'ye takdim ederek tebrik etti. - ANKARA