Yenilgiyi hazmedemedi! Legia Varşova'nın kaptanından Zeki Yavru'ya büyük saygısızlık

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek 27 yıl aradan sonra Avrupa'da galibiyet sevinci yaşadı. Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlıların golünü 10. dakikada Anthony Musaba kaydetti.

ZEKİ YAVRU'YA SAYGISIZLIK

Maçın son anlarında yaşanan bir olay, tarihi galibiyetin önüne geçti. 90. dakikada sakatlanan Zeki Yavru, yerde kalınca sahada tansiyon yükseldi. Bu sırada Legia Varşova'nın kaptanı Artur Jedrzejczyk, Yavru'yu bacaklarından tutarak saha dışına taşımaya çalıştı. Bu hareket hem sahada hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

KULÜPTEN KINAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesinin ardından Legia Varşova Kulübü, resmi açıklama yaparak kaptanlarını kınadı. Yapılan açıklamada, "Sahada ve saha dışında her türlü saygısız ve kışkırtıcı davranışın karşısındayız" denildi. Kulübün bu açıklaması, Jedrzejczyk'in hareketinin kendi camiaları tarafından da tasvip edilmediğini gösterdi.