Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte katıldığı sponsorluk anlaşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, yaklaşan seçim süreciyle ilgili net konuşarak yeni sezonda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

"GALATASARAY HAYALLERİN PEŞİNDEN GİDER"

Galatasaray'ın köklü bir vizyona sahip olduğunu vurgulayan Özbek, kulübün yalnızca futbolda değil olimpik branşlarda da Türkiye'ye öncülük ettiğini söyledi.

Juventus galibiyetiyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Özbek, "Her şey hayalle başlar. 9 yıl 8 gün önce de hayallerim vardı. Sadece sportif başarı değil, yapı ve tesisleşme anlamında da hedeflerimiz vardı. Bugün o hayallerin birer birer gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sezon içindeki dalgalanmalara da değinen Özbek, "Bir maçla vazgeçmeyiz. Lig, kupa ve Avrupa'da aynı ciddiyetle devam ediyoruz. Çetin bir yoldayız ama hedeflerimizden sapmayacağız" dedi.

"BAŞKANLIĞA ADAYIM"

Seçim sürecine ilişkin konuşan Özbek, "Seçim için erken ama evet, adayım. Zamanı geldiğinde listemizi açıklayacağız" sözleriyle yeniden başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

KAVUKCU'DAN TRANSFER MESAJI

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise takımın önünde 12 kritik maç bulunduğunu belirterek, "Juventus'u önemli bir skorla yendik. Transfer döneminde zor bir süreç yaşadık ama doğru hamleler yaptık. Satın alma opsiyonlarımız var, kararları başkanımız ve hocamızla birlikte veriyoruz" dedi.

Transfer söylentilerine de değinen Kavukcu, "Her gün yeni isimler yazılıyor. 12 maçımız var, lütfen transfer konuşmayalım. Şu an odağımız sahadaki mücadele" ifadelerini kullandı.