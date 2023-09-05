Yeni transfer listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'un yer almadığı görüldü.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı.

EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu;