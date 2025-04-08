Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiralık olarak gönderdiği Derrick Köhn, yeni takımında beğenilmedi. Werder Bremen, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu. Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Hannover'dan 3.35 milyon Euro karşılığı kadrosuna kattığı Derrcik Köhn'ü sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman ekibinden karar çıktı. Buna göre Werder Bremen oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Köhn'ün Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.