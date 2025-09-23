Yeni Stadyum İçin Zemin Etüt Çalışmaları Tamamlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum'da yeni stadyumun yapılacağı yerde zemin etüt çalışmalarında sona gelindiğini, 1 ay içinde projenin tamamlanıp ihale sürecine geçilebileceğini söyledi.

Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Çakmur, kentte yapılan tesis, yurt ve spor çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Çakmur, 160 dönümlük bir alanın, yeni yapılacak stadyum, spor salonu ve olimpik yüzme havuzu olarak tescil edildiğini söyledi.

4 bin kişilik kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu çalışmalarının da projeleri tamamlanarak bakanlığa sunulduğunu ifade eden Çakmur, yeni stadyum için de zemin etüt çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

Çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Çakmur, şunları kaydetti:

"İhale takvimi olabilmesi için önce projenin bitmesi lazım. Zemin etüt çalışmaları kapsamındaki 64 kuyunun tamamından alınan örneklerin laboratuvar sonuçları alınarak projecilerle paylaşılıyor. Onlar da ona göre yeniden çalışmalar yapıyor. Devasa bir bina. Bizim 64 sondaj kuyumuzdaki numunelerin laboratuvar sonuçları bu hafta bitiyor. Şuan projenin tamamının ve yaklaşık maliyet çalışmalarının 1 ay içinde bitmesini öngörüyoruz."

Çalışmalar şuana kadar yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre sorun görülmediğini de anlatan Çakmur, stadyumun dış görünüşünün de tescillendiğini aktardı.

Çakmur, stadyum çalışmalarını başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere bakanlık yetkililerinin de yakından takip ettiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor tesisleri ve öğrenci yurtlarına ilişkin de Çakmur, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını aktardı.

Toplantıda, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay da hazır bulundu.