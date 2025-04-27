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Yeni Mersin İdmanyurdu, Vanspor ile 0-0 Berabere Kaldı

Yeni Mersin İdmanyurdu, Vanspor ile 0-0 Berabere Kaldı
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2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, Vanspor'u ağırladı. Karşılaşma karşılıklı ataklarla geçti ve 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla Yeni Mersin İdmanyurdu, ligde kalmayı garantiledi.

MERSİN,

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Alper Aksu, Oğuzhan Anıl, Gökhan Karaboğa

YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest- Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökcan Gelmen (Dk. 90+3 Birol Parlak), Atakan Aybastı, Ali Doğan, Özgür Sert, Mustafa İnan, Oğuzhan Akgün (Dk. 90+3 Serkan Sefil), Umut Aydın (Dk. 82 Uğur Can), Furkan Güneş (Dk. 82 İsa Güler),

VANSPOR: Taha Cengiz Demirtaş - Ahmet Eren, Muhammet Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu (Dk. 74 Burak Kavlak), Özkan Yiğiter, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl (Dk. 74 Sabahattin Destici), Bekir Can Kara (Dk. 79 Serkan Odabaşı), Harun Kavaklıdere (Dk. 74 Hasan Bilal), Batuhan Kör, Samed Ali Kaya (Dk. 83 Emre Batuhan Adıgüzel)

SARI KARTLAR: İsa Güler (Yeni Mersin İdmanyurdu )

2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Vanspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca müsabaka 0-0 bitti.

Yeni Mersin İdmanyurdu bu sonuçla son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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