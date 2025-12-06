Haberler

Yeni Malatyaspor yeterli oyuncuyla sahaya çıkmadığı için Isbaş Isparta 32 FK maçı iptal edildi

Yeni Malatyaspor yeterli oyuncuyla sahaya çıkmadığı için Isbaş Isparta 32 FK maçı iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup' ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, Isbaş Isparta 32 SK ile oynayacağı maça yeterli sayıda oyuncu ile çıkamayınca karşılaşma iptal edildi. Takım, geçtiğimiz haftada da Adanaspor maçına çıkmamıştı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasındaki Isbaş Isparta 32 SK karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.

Sahasında Isbaş Isparta 32 SK'yi ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleye 7 kişilik kadroyla çıktı.

Hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor'un yeterli sayıda oyuncuyla müsabakaya çıkmamasından dolayı karşılaşmayı iptal etti.

Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor müsabakasına da yeterli futbolcusu bulunmadığı için çıkmamıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Spor
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.