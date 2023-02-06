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Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldığı iddia edildi

Spor Haberleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden olurken, 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı öne sürüldü. Gaziantep yerel basınının geçtiği haberde, 28 yaşındaki eldiveni arama çalışmalarının sürdüğü, eşinin ise enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Birçok vatandaş enkaz altında kalırken, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan da kötü haber geldi.

ENKAZ ALTINDA KALDI

Gaziantep yerel basınından Pusula'nın aktardığı habere göre, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı öne sürüldü. 28 yaşındaki kaleciyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği, eşinin ise enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldığı iddia edildi

SÜPER LİG EKİPLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Gaziantep FK altyapısında başlayan Eyüp Türkaslan, kariyerinde Bugsaş Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor formasını giydi.

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Yeni Malatyaspor Deprem Spor Haberler

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