Yeni Malatyaspor'un hocasından Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Alanyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU TEZAT DURUMU ORTADAN KALDIRMAMIZ LAZIM"

"Bundan sonra bizim yapacaklarımız noktalanmıştır." diyen Cihat Arslan açıklamasında, "Artık yönetim kurulu, Malatya'yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilirler. Küçümsemiyorum ama buraya gelirken personelimiz 2 bin 500 lira alınca bayram yaptık. Bu durumdayız. Deplasmana gidip gitmeme konularında dahi rahatsızlığımız var. Yarıştığımız yer Süper Lig. Bu tezat durumu ortadan kaldırmamız lazım. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Güzel şehir, güzel takım. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

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