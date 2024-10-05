Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Derviş Deniz, Şanlıurfaspor Maçını Yorumladı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Derviş Deniz, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yediğimiz basit goller bu sonucu doğurdu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Derviş Deniz, yedikleri gollerin bu sonucu doğurduğunu söyleyerek, "Birinci devre iyi mücadele ettik ve mücadelemizin karşılığında, pozisyonumuz da vardı. Golü bulsak belki içeriye galip gireceğiz. İkinci devre yaptığımız bireysel hata, yediğimiz basit goller bu sonucu doğurdu. Bu seviyede mücadeleler, bu seviyede takımın basit goller yememesi için böyle hatalar yapmaması lazım, maalesef yaptık. Canımız sağ olsun, genç takımız, yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ŞANLIURFA