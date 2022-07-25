Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da sezon öncesi hazırlıklar eksik kadroya rağmen devam ediyor.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da sezon öncesi hazırlıklar eksik kadroya rağmen devam ediyor.

Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı takımda, ağırlık olarak alt yapıda yetişen futbolcular bulunuyor. Mustafa Eskihellaç'ın da Gaziantep FK'ya transferi ile birlikte rotayı sözleşmesi sona eren futbolculara çeviren Yeni Malatyaspor'un görüştüğü isimlerden biri olan Adem Büyük de Manisa FK ile anlaştı.

Yüklü borcu bulunan ve yeni transfer yapamayan kulüpte nasıl bir yol haritası çizileceği yönünde ise henüz bir bilgi bulunmuyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Cihat Arslan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title