Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
AA - Volkan Kaşik - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, kuvvet çalıştı.
Akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını Malatya'da sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor