Yeni Malatyaspor'a 'talimatlara aykırı hareket' sevki
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor, kadro yetersizliği nedeniyle sahaya çıkmadığı Isbaş Isparta 32 SK karşılaşması sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor, ligin 14.haftasında Isbaş Isparta 32 SK karşılaşmasına çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Aralık tarihli disiplin sevk kararlarını açıkladı. Kadro yetersizliği nedeniyle 6 Aralık'ta sahasında Isbaş Isparta 32 SK ile olan maçına çıkmayan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yeni Malatyaspor, 29 Kasım'da Adana deplasmanına kadro yetersizliği nedeniyle aynı şekilde çıkmamıştı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor