Haberler

Yeni Malatyaspor'a Hükmen Mağlubiyet ve Küme Düşürme Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, belirlenen saatte sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve bir alt lige düşürüldü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kulübün sezon içerisinde benzer bir eylemi tekrar ettiği için bu kararı aldı.

(MALATYA)- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, müsabakaya çıkmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve bir alt lige düşürüldü.

2025-2026 futbol sezonuna TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta başlayan Yeni Malatyaspor hakkında beklenen karar açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan PFDK kararlarına göre, sarı-siyahlı ekip 13 Aralık 2025 tarihinde oynanan Granny's Waffles Kırklarelispor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına, müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan edilen saatte sahaya çıkmadı.

Kurul, söz konusu eylemin sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştiğini belirterek, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca Yeni Malatyaspor'un karşılaşmada 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Aynı kararla kulübün bir alt lige düşürülmesi hükme bağlanırken, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların maçlarını oynamaksızın hükmen galip sayılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Spor
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title