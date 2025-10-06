Haberler

Yeni Malatyaspor Ligde Gol Yemekten Kurtulamıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, oynadığı 7 karşılaşmadan da kalesinde gol görerek ligin dibinde yer alıyor. Takım, 30 gol yiyip, sadece 5 gol atabildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligde şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü.

Bir dönem takımda forma giyen oyunculara olan borcu nedeniyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından üst üste puan silme cezaları alana Yeni Malatyaspor, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle çoğu altyapıdan olmak üzere genç ağırlıklı bir kadroyla 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ediyor.

Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ligde mücadelesini sürdüren sarı-siyahlı takım, yer aldığı grupta şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü. Sezonun ilk maçında sahasında Bursaspor'a 8-0 mağlup olan Malatya ekibi, son iç saha maçında Somaspor ile karşı karşıya geldi ve kalesinde 7 gol gördü.

Ligde şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen, 1 beraberlik, 6 da mağlubiyet yaşayan Sarı-siyahlı takım, bu maçlarda kalesinde 30 gol görürken rakiplerinin ağlarını ise 5 kez havalandırdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
