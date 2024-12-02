Yeni Malatyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki idmanda futbolcular koşu ve pas çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.