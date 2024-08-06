Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse İstifa Çağrısında Bulundu

Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse isyan etti

"3'üncü sınıf bir Afrika ülkesinde dahi böyle bir yönetim anlayışı yok"

"Bu sıkıntıları kulübe yaşatan mevcut başkan sayın Gevrek halen o koltukta oturuyor"

"Adil Gevrek istifa ettiği taktirde başkan adaylığımı geri çekeceğim"

İSTANBUL, - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, mevcut başkan Adil Gevrek'e bir kez daha istifa çağrısında bulunarak, "Bırakırlarsa ben adaylığımı geri çekerim, önemli olan camia, önemli olan kulübün önünün açılmasıdır" dedi. Geçtiğimiz sene yaşanan 6 Şubat depremlerinde tesisleri büyük oranda zarar gören ve 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeme talebi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kabul gören Yeni Malatyaspor'da Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, yeni sezon öncesi kulübün durumunun vahim olduğunu söyledi.

Ahmet Özköse, "Yeni Malatyaspor lige devam edeceksek U19 takımıyla devam etme durumu var. Bununla ilgili de yönetim ikiye bölünmüş durumda. Kimi arkadaşlarımız takımın oynamasını istiyor, kimi yönetici arkadaşlarımız ise oynamamasını istiyor. Ligler bu hafta başlayacak ve Malatyaspor'un transfer tahtası da kapalı" diye konuştu.

"Adil Gevrek istifa ettiği taktirde başkan adaylığımı geri çekeceğim"

Başkan Adil Gevrek'in istifa etmesi halinde başkan adaylığından çekileceğini söyleyen Ahmet Özköse, daha öhce de Adil Gevrek'i uyardığını belirterek, "Size maddi destek yok, güven yok takımı başka arkadaşlara bırakın diye telkinde buludum, istifa etmesini istedim. İstifa etmeyeceğini söyleyerek beni disipline sevk etti. Disiplin toplanarak Başkan yardımcısı Ahmet Özköse demokratik haklarını kullanmıştır diyerek herhangi bir ceza verilmesine yer yoktur kararı aldı. Mevcut başkanın kulübü seçimli kongreye götürmesi için çağrıda bulunuyorum ve başkanlık adaylığını açıklıyorum. Bazı basın yayın organlarında 'Ahmet Özköse kendi reklamını yapıyor' diye bir açıklama yapmışlar. Buradan net olarak söylüyorum; şayet mevcut başkan Adil Gevrek bugünlerde istifa edip takımı kongreye götürdüğü taktirde başkan adaylığımı geri çekiyorum ve Malatyaspor defterini kapatıyorum. Buradan kendisine 'hodri meydan' diyorum. Reklam yaptığımı düşünüyorlarsa ben adaylığımı çekiyorum ama tek şartım var kendileri de istifa edecekler, takımı kongreye götürecekler, kulübün önünü açacaklar. Malatyasporumuz'a güzel günler gelecek" şeklinde konuştu.

"Depremde yıkılmış bir şehir olarak Malatyaspor'un çıkmazda olması bizleri daha da yıkmıştır" diyen Ahmet Özköse şöyle devam etti: "Düşünün takım Süper Lig'den 1. lige düştü. birinci ligden de 2. lige düşmüş gözüküyor

Bizler bunları yaşatan mevcut başkan Sayın Adil Gevrek halen o koltukta oturuyor. 3. sınıf bir Afrika ülkesinde dahi böyle bir yönetim anlayışı yok. Biz muz Cumhuriyeti değiliz, biz Somali mi, Uganda mıyız ? Bu vahim duruma siyasilerimiz ve Malatya'nın kanaat önderlerinin bir an önce dahil olmalarını bekliyoruz. Bizim amacımız menfaatsiz, çıkarsız bir şekilde Malatyaspor'u şeffaf, objektif, hesap verilebilir bir anlayışla yönetilir hale getirmektir, biz bu anlayışa talibiz.

Malatya'ya şu süreçte sahip olalım, sahip çıkalım, Malatyaspor'u güzel günlere götürelim. Malatyaspor için taşın altına elini sokacak çok insan var. Ancak mevcut yönetimin bir an önce değişmesini bekliyorlar. İnşallah mevcut yönetim ve Adil Gevrek kulağını açar ve kongreli seçim kararı alır."

Göreve gelmeleri durumunda transfer yasağını kaldıracaklarını vurgulayan Ahmet Özköse, "İlk önce bizim hedefimiz transfer tahtasını açmak. Bütün Türkiye'de, Malatya'da, İstanbul'da iş insanlarıyla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Böyle bir fırsatımız olursa transfer tahtasını açacağız ve altyapıya çok önem vereceğiz altyapıyı güzelleştireceğiz" dedi.