Yeni Malatyaspor Başkan Adayı Nusret Çaylak, Adaylıktan Çekildi

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Adayı Nusret Çaylak, 8 Haziran Pazar günü yapılacak olan zorunlu genel kurul öncesinde yaptığı yazılı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu zorlu süreçte kulübe sahip çıkmak için başkan adayı olduğunu belirten Nusret Çaylak, yaptığı açıklamada geçen sezon yaşananlara dikkat çekerek, Trendyol 1. Lig'de sahaya çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan takımın sahaya çıkması için gösterdikleri çabanın takdir topladığını hatırlattı.

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'un borçları nedeniyle sahipsiz kalabileceği düşüncesiyle adaylık kararı aldığını ifade eden Çaylak, transfer yasağını kaldırma ve borçları ödeme konusunda bir vaatte bulunmadığını, genç oyuncularla mücadele edecek bir kadro kurmayı, tesis giderlerini üstlenmeyi ve sezonu kendi bütçesiyle tamamlamayı hedeflediğini kaydetti.

Resmi başvurusunu yapan diğer başkan adayı Haşim Karadağ ve yönetim kurulu listesindeki isimlerle görüştüğünü belirten Nusret Çaylak, "Seçilmeleri halinde kulübün borçlarını ödeyeceklerini ve transfer yasağını kaldıracaklarını ifade ettiler. Eğer bu yükün altına gireceklerse ben onların önünü açarım" dedi.

Yeni Malatyaspor'un menfaatleri doğrultusunda adaylıktan çekildiğini belirten Çaylak, "Yarın yapılacak olan genel kurula katılmama kararı aldım. Haşim Karadağ ve yönetimini şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Her şey Yeni Malatyaspor için" ifadelerini kullandı. - MALATYA