Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne 3-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenildi. Ankaragücü'nün gollerini Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci penaltıdan kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Mke Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan başlattığı atakta topu ceza yayının gerisinde bekleyen Tolga Ciğerci'ye aktarıldı. Ciğerci'nin ceza yayı önünde çektiği şutu kaleci Abdulsamed çeldi. Kaleciden dönen topa Efkan'ın şutunda yine kaleciden seken meşin yuvarlağı önünde bulan Bajic'in vuruşu filelere gitti. 1-0
39. dakikada kendi yarı sahasından atağa kalkan Ankaragücü'nde Bajic pasını son çizgide duran Efkan'a aktardı. Kale önünde sağına çektiği topu yakın direğe gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
90+2. dakikada Saponara'ya ceza sahası içinde savunmayla girdiği pozisyonda MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Penaltı noktasında topun başına geçen Tolga Ciğerci sağ ayağının içi ile soluna gönderdiği meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
Hakemler: Feridun Daldaş, Hsünü Emre Çelimli, Muhammet Ali Doğan
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Erşan Yaşa, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman (Burak Yaz dk. 73), Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Mehmet Güneş, Mert Altıntaş
Yedekler: Eray Şişman, Mehmet Taştan, Nuri Aydın, Kerem Altunışık, Enes Salik, Ömer Çağrı Ataş, Umut Tanış, Metehan Ünal, Osman Katipoğlu
Teknik Direktör: Derviş Deniz
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin, Kitsiou, Osman Çelik, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ (Schulz dk. 52), Rotariu (Hayrullah Bilazer dk. 81), Ali Kaan Güneren (Saponara dk. 70), Bajic (Dadaşov dk. 82), Varga (Mesut Kesik dk. 70)
Yedekler: Cem Türkmen, İsmail Çokçalış, Astanakulov, Arda Ünyay, Görkem Cihan
Teknik Sorumlu: Kenan Koçak
Gol: Bajic (dk. 10), Efkan Bekiroğlu (dk. 39), Tolga Ciğerci (dk. 90+2 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ferhat Canlı, Nuri Aydın (Yeni Malatyaspor), Ali Kaan Güneren, Alper Uludağ (MKE Ankaragücü) - ANKARA