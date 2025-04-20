Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Yeni Malatyaspor, Adanaspor'a 4-0 Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Adanaspor'a 4-0 mağlup oldu. Adanaspor'un gollerini Orkan, Endri Çekiçi (penaltı), Fevzi ve Burhan kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı Adanaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Orkan'ın ara pasında Doğukan'dan dönen topa beklemeden vuran Orkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Yeni Malatyaspor'da Yiğit'in ceza sahasında rakibine yaptığı hareket sonrası hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Endri Çekiçi, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2

45. dakikada Adanaspor'da Yasin'in kale önüne yaptığı pas ile topla buluşan Fevzi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-3

77. dakikada Adanaspor'da yaklaşık Hıdır'ın orta sahadan kaleye çektiği vuruşunda, kaleci Enes'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak direğe çarparak döndü.

87. dakikada konuk ekipte sağ kanattan gelişen atak sonrası kale önünde topu alan Burhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Ömer Lütfü Aydın

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen, Emircan, Emir (Eymen dk. 84), Kerem (Mehmet Veysi dk. 79), Murat (Kemalcan dk. 84), Enes, Halil (Muhammed Göktürk dk. 46), Umut, Osman (Ömer Çağrı dk. 46)

Yedekler: Çınar, Eray, Kürşat, Metehan, Talha,

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Adanaspor: Nurullah (Muhammed Emin dk. 46), Yasin (Azer dk. 76), Feyzi, Yusuf, Cem, Hıdır, Doğukan (Burhan dk. 64), Endri Çekiçi (Candeias dk. 79), Orkan, Metehan, Elias (Emir Can dk. 46)

Yedekler: Saffet, Daniel, Sokol Cikalleshi, Andrei Ivan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Orkan (dk. 8), Endri Çekiçi (dk. 44 pen.), Fevzi (dk. 45), Burhan (dk. 87) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Yiğit (dk. 41) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Alperen, Emir, Ömer, Murat (Yeni Malatyaspor), Fevzi, Endri, Azer (Adanaspor) - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.