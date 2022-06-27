Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da hazırlıklarına başlayacak - Haberler

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Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da hazırlıklarına başlayacak

AA - Okan Coşkun - Spor
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Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da hazırlıklarına başlayacak

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran Perşembe günü başlayacak.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran Perşembe günü başlayacak.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Yeni Malatyaspor'umuz yeni sezon hazırlıkları kapsamında 30 Haziran Perşembe günü Malatya'da toplanarak çalışmalarına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

AA / Okan Coşkun - Spor

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