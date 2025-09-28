Haberler

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı
En son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor'u mağlup edip puan alan Yeni Malatyaspor, Ankara Demirspor karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak 974 gün sonra ilk kez puan kazandı.

TFF 2. Lig 6. hafta maçında Ankara Demir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmada Ankara Demir, 15. dakikada Furkan Işıkdemir'in attığı golle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor, bu gole 68. dakikada Enes Nas ile karşılık verdi.

YENİ MALATYASPOR'DAN 974 GÜN SONRA BİR İLK

En son 29 Ocak 2023'te İstanbul ekibi Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek puan kazanan Yeni Malatyaspor, Ankara Demirspor karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak 974 gün sonra ilk kez bir maçtan puan kazanmayı başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Ankara Demir, puanını 9'a yükseltti. Yeni Malatyaspor -36 puan ceza almasının ardından aldığı bu puanla puanını -35 yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
