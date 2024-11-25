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Yeni maaşı ortaya çıktı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den çuvalla para kazanacak

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Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşan İrfan Can Kahveci'nin yıllık ücretinin 60 milyon lira olacağı ve resmi açıklamanın yakında duyurulacağı öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda en sonunda anlaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3 yıllık kontrat için el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu da kısa süre içinde yapması beklenirken, milli futbolcunun yeni kontratında alacağı maaş da belli oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

2 KATINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Yeni maaşı ortaya çıktı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den çuvalla para kazanacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımehmet altın:

Aynı ayarda yabancı bir futbolcuyu transfer etseniz kat be kat fazlasını vereceksiniz. İrfan can sonuna kadar hak ediyor,

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Haber YorumlarıBükücü:

Fenerbahçe spor kulübünü anlamak çok zor. Adam geçen sene 18 gol atmış, bu sene 1 gol atmış maaşı 2'ye katlanmış :)))

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Haber YorumlarıHakan Onveren:

lan sanatçılar konser başına 10 milyon alıyor irfan kahveci bedavaya gitmiş

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Haber YorumlarıKör Cerrah:

Yani aylık kazancı 5 milyon tl

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Haber YorumlarıTurgay Güler:

Ne kadar vergi ödüyor?

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Hemen imzalayın, bu kalitedeki oyuncu Avrupa’da en az yıllık 200 milyon TL ve üzerine transfer parası verilir….

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Fenerbahçe taraftarı arasında bu arkadaşın lakabı Prens Şakir'dir.. Arap veliaht prenslerine benzediği için. Onun dışında çok yetenekli oyuncu. Hem milli takımda, hem Fenerbahçe'de banko oynayacak adam. Arda falan bunun yanında tırışka kalır. Ama kıymetini bilen yok.

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