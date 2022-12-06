Yeni Lewandowski Fenerbahçe'ye! Bu sefer hata yapılmayacak Spor Haberleri Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin veliahtı olarak gösterilen 19 yaşındaki golcü Szymon Wlodarczyk'a kanca attı. Piyasa değeri 800 bin euro olan genç golcü, Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı. Sarı-Lacivertliler, 2010 yılında imza aşamasına geldiği Lewandowski'yi getirememişti. Fenerbahçe bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Fenerbahçe, 2010 yılında elinden kaçırdığı Robert Lewandowski'de yaptığı hatayı bu sefer yapmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler, 19 yaşındaki golcü Szymon Wlodarczyk'ı radarına aldı. 15 MAÇTA 7 GOL ATTI Gornik Zabrze'de top koşturan 1,91'lik forvet, bu sezon ligde 15 maçta 7 gol attı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu, U 17 Milli Takımı'nda çıktığı 12 karşılaşmada ise 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. PİYASA DEĞERİ 800 BİN EURO Wlodarczyk'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro. Oyuncuyu gözlemleyen Avrupa kulüpleri var. Fanatik'in aktardığı habere göre; Polonya basınında en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu konuşuluyor. KOCAMAN İTİRAF ETMİŞTİ Fenerbahçe'nin eski teknik Aykut Kocaman, seneler sonra Robert Lewandowski transferinin son anda yattığını itiraf etmişti. Polonyalı golcüyü Borussia Dortmund kapmıştı. Kaynak: Spor Robert Lewandowski Fenerbahçe Spor Haberler

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