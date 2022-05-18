Yeni kadro oluşuyor! İsviçreli futbolcu Seferovic, Fenerbahçe'nin transfer listesinin başına yerleşti - Haberler

Yeni kadro oluşuyor! İsviçreli futbolcu Seferovic, Fenerbahçe'nin transfer listesinin başına yerleşti
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Gelecek sezon tüm kulvarlarda başarılı olacak güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet oyuncularında büyük değişiklikler yapacak. Berisha ve Valencia ile yolların ayrılması beklenirken, Serdar Dursun'un da takımda kalması bekleniyor. İsviçreli futbolcu Seferovic'i transfer listesinin başına alan sarı-lacivertli ekip, erkenden iç ve dış transferleri bitirmek istiyor.
Bu sezon görev aldığı karşılaşmalarda bir türlü istenilen istikrarı yakalayamayan Valencia ve Berisha ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de transferler şekillenmeye başladı.
Berisha'nın ayrılmak istediği ve menajeriyle kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Menajeri vasıtasıyla Fransa, Almanya ve Avusturya kulüpleriyle görüşen Berisha'nın transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Sarı-lacivertli takımın son haftalarda çok formda olan golcüsü Serdar Dursun'un ise, Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Gelecek sezon için yapılan planlamada yer alan futbolcu, Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olacak.
Forvet için yurtdışında arayışlarına hız veren sarı-lacivertli ekip, Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i de listesine aldı. Benfica'da Bu sezon toplamda 15 maçta 5 gol 2 asist ile 7 gole doğrudan katkı yapan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Benfica'nın kadro planlamasında yer almadığı, bu nedenle Portekiz ekibinin transfere sıcak baktığı öğrenildi. Benfica'nın, İsviçreli forvet için 7 milyon euro bonservis bedeli istediği edinilen bilgiler arasında.