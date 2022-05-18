Yeni kadro oluşuyor! İsviçreli futbolcu Seferovic, Fenerbahçe'nin transfer listesinin başına yerleşti - Haberler

Bu sezon görev aldığı karşılaşmalarda bir türlü istenilen istikrarı yakalayamayan Valencia ve Berisha ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de transferler şekillenmeye başladı.

BERISHA AYRILMAK İSTİYOR

Berisha'nın ayrılmak istediği ve menajeriyle kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Menajeri vasıtasıyla Fransa, Almanya ve Avusturya kulüpleriyle görüşen Berisha'nın transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN YENİ KOZU SERDAR

Sarı-lacivertli takımın son haftalarda çok formda olan golcüsü Serdar Dursun'un ise, Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Gelecek sezon için yapılan planlamada yer alan futbolcu, Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olacak.

FORVETTE İLK HEDEF SEFEROVIC

Forvet için yurtdışında arayışlarına hız veren sarı-lacivertli ekip, Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i de listesine aldı. Benfica'da Bu sezon toplamda 15 maçta 5 gol 2 asist ile 7 gole doğrudan katkı yapan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Benfica'nın kadro planlamasında yer almadığı, bu nedenle Portekiz ekibinin transfere sıcak baktığı öğrenildi. Benfica'nın, İsviçreli forvet için 7 milyon euro bonservis bedeli istediği edinilen bilgiler arasında.

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