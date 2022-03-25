Şaşırtan fedakarlık! Ismael'in teknik direktör olmasını Önder Karaveli istemiş - Haberler

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Şaşırtan fedakarlık! Ismael'in teknik direktör olmasını Önder Karaveli istemiş

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktör Valerien Ismael'in imza töreninde Önder Karaveli hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Başkan Çebi, "Önder hocamız yorgun olduğunu söyleyerek yerine başkasının gelmesini kendisi istedi. Bizimle çalışmaya devam edecektir" dedi.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael için imza töreni düzenlendi. Fransız hocanın tanıtımını Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yaptı. Başkan Çebi, Önder Karaveli'nin görevden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Çebi'nin Karaveli hakkında söyledikleri:

"Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz

Önder Hoca bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kaldı. Kendisini yorgun hissetti, hissettirdiler. Yerine yeni birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi. Önder Karavel bizimledir.

Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir. Bize çok katkı verdi, vermeye de devam edecek.

Ben hocamızın A Takım performansından da memnun oldum ama özellikle çok sert ve anlamsız eleştiriler oldu. Hocamız bizimledir."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Haberler

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