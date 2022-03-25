Şaşırtan fedakarlık! Ismael'in teknik direktör olmasını Önder Karaveli istemiş

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael için imza töreni düzenlendi. Fransız hocanın tanıtımını Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yaptı. Başkan Çebi, Önder Karaveli'nin görevden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Çebi'nin Karaveli hakkında söyledikleri:

"ÖNDER HOCA BAŞARILIDIR"

"Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz

"KENDİSİNİ YORGUN HİSSETTİ"

Önder Hoca bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kaldı. Kendisini yorgun hissetti, hissettirdiler. Yerine yeni birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi. Önder Karavel bizimledir.

"YOLA DEVAM EDECEK"

Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir. Bize çok katkı verdi, vermeye de devam edecek.

"ÇOK SERT ELEŞTİRİLER OLDU"

Ben hocamızın A Takım performansından da memnun oldum ama özellikle çok sert ve anlamsız eleştiriler oldu. Hocamız bizimledir."