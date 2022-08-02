"Yeni Hagi" diye Galatasaray'a geldi, 2. Lig'e gidiyor! Menajeri, Morutan'ın Pisa'ya transferini doğruladı
Geçen sezon başında Galatasaray'ın renklerine bağladığı ve "Yeni Hagi" olarak lanse edilen Olimpiu Morutan, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya transfer oluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Rumen futbolcunun menajeri Becali, "İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'ın yeni adresini menajeri Becali bizzat açıkladı.
"MORUTAN İÇİN OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Romanya basınından Playtech'in haberine göre, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralık gidecek Rumen futbolcu için Becali, "Morutan'ın transferini bitirmek için acilen İtalya'ya gidiyorum. Transfer kalıcı değil, kiralık olarak gerçekleşecek. İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." ifadelerini kullandı.
GEÇEN SEZON KARNESİ
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Olimpiu Morutan, 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.
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