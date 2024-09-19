Üye Girişi
Haberler

Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 8 ay ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelerek hayatlarını birleştirme kararı aldı. İlişkilerine ikinci bir şans veren çiftin evlilik hazırlığı içinde oldukları iddia edildi.

Sekiz ay önce sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan sonra birbirlerini takipten çıkararak ilişkilerini sona erdirdiklerini açıklayan Lucas Torreira ve Devrim Özkan, yeniden barıştırdıklarını müjdelemişlerdi. Aşklarına ikinci şansı veren Devrim Özkan ve Torreria'nın evleneceği öne sürüldü.

Önceki gün bir arkadaşlarıyla görüntülenen aşıklar, "Nikah şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?" diye sorması üzerine Özkan gülümseyerek, "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar." yanıtını verdi ve oradan ayrıldı.

TORREIRA EV ARIYOR

Çiftin yakın bir zamanda evlenmeyi planladığı belirtilirken Lucas Torreira'nın İstanbul'da yeni bir ev arayışında olduğu da gelen haberler arasında.

Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Lucas Torreira Lucas Torreira Devrim Özkan Devrim Özkan Galatasaray Evlilik Magazin Spor

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu

Kararnamede onun da adı var! Atandığı şehrin ilk kadın valisi oldu
500

Yorumlar (3)

mert kılıc:

ahahha torreira paran olmasaydı sana bakar mıydı acaba :D

6
0
yanıtYanıtla
Muhammet Akbulut:

ooo devrim abla helal sana

1
3
yanıtYanıtla
Murat Ustabasi:

RVLENSIN AKLASIN

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });