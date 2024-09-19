Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor

Sekiz ay önce sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan sonra birbirlerini takipten çıkararak ilişkilerini sona erdirdiklerini açıklayan Lucas Torreira ve Devrim Özkan, yeniden barıştırdıklarını müjdelemişlerdi. Aşklarına ikinci şansı veren Devrim Özkan ve Torreria'nın evleneceği öne sürüldü.

Önceki gün bir arkadaşlarıyla görüntülenen aşıklar, "Nikah şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?" diye sorması üzerine Özkan gülümseyerek, "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar." yanıtını verdi ve oradan ayrıldı.

TORREIRA EV ARIYOR

Çiftin yakın bir zamanda evlenmeyi planladığı belirtilirken Lucas Torreira'nın İstanbul'da yeni bir ev arayışında olduğu da gelen haberler arasında.