Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Güncelleme:
Ağır siklet sporcuların hızla birbirine çarparak ayakta kalmaya çalıştığı yeni dövüş sporu sosyal medyada viral olurken, ciddi sağlık riskleri nedeniyle dünya genelinde büyük tartışma yarattı.

Spor dünyasında geleneksel boks, MMA ve kickboks gibi disiplinlerin yanında yeni bir dövüş sporu son günlerde sosyal medyanın gündemine oturdu. Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen Run Nation Championship etkinliğinde, katılımcılar birbirlerine olabildiğince hızlı bir şekilde çarparak rakibini yere düşürmeye çalıştı. Ayakta kalan yarışmacı kazanıyor — basit ama riskli bu format, izleyenleri hem şaşkına çevirdi hem de tepki topladı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL HALE GELDİ

Etkinlikteki ağır siklet çarpışmalarına ait klipler, katılan sporcuların hızla koşup kafa kafaya çarpıştığı anları sosyal medyada viral hale geldi. UFC dövüşçüsü Tai Tuivasa tarafından paylaşılan video binlerce izlenme aldı ve bir sporcunun çarpışma sonrasında baygın düşmesi geniş yankı uyandırdı.

FORMATA YÖNELİK TEPKİLER YÜKSELDİ

Yeni spora ilişkin eleştiriler sert oldu. İzleyiciler ve spor uzmanları, bu formatı "saçma" ve "yasaklanması gereken" bir etkinlik olarak nitelendirirken, nörobilimciler ciddi beyin sarsıntısı ve travma riskine dikkat çekti. Dr. Alan Pearce gibi uzmanlar, bu tür doğrudan çarpışma sporlarının "ölümcül sonuçlara yol açmasının sadece zaman meselesi" olduğunu savundu. Organizatörler ise güvenlik protokollerinin uygulandığını, katılımcıların sağlık kontrollerinden geçtiğini ve yan temasla çarpışmanın desteklendiğini ileri sürüyor. Ancak eleştiriler, genç sporcuların bu tür görüntüleri taklit etme olasılığı üzerine yoğunlaşıyor.

GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Etkinlik biletleri tükendi ve popülarite artıyor olsa da, sporun geleceği tartışma konusu. Organizatörler üçüncü bir turnuva planladıklarını açıkladı.

