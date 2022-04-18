Yeni başkanın yüzünde güller açacak! Marcao için Galatasaray'a çılgın teklif
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Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'ya İtalya Serie A'dan bir talip daha çıktı. Daha önce Napoli'nin nabız yokladığı Brezilyalı yıldız için Atalanta da devrede. 15 milyon euronun üzerinde bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Atalanta'nın bu transfer için oldukça ısrarcı olacağı belirtildi. 25 yaşındaki futbolcu için son kararı ise yeni başkan verecek.
İtalyan ekiplerinin Marcao savaşı devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya Napoli'den sonra Atalanta da talip oldu.
15 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF YAPILACAK
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldızlarına İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor. Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu. Sambacı için 15 milyon euronun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.