Yenge yaptı yapacağını! Icardi'nin ilişkisinde bir skandal daha

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e tedaviye giden Mauro Icardi için ülkesinden yeni bir iddia geldi. Eski eşi Wanda'nın kaldığı eve giden Galatasaraylı, hiç beklemediği bir tepki gördü.

Sezon başında PSG'den kiralık transfer edilen Mauro Icardi, ortaya koyduğu futbol kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara'nın boşanma açıklamasının ardından Mauro Icardi'nin ilişkiyi bitirmemek için yaptıkları İtalyan, Fransız ve Arjantin basınında gündemden düşmüyor.

ARJANTİN'E GİTTİ

Antrenmanda sakatlık geçiren Icardi, yaklaşık 10 gün önce tedavi için Arjantin'e gitti. Cumartesi günü dönmesi beklenen Icardi için Iiempo'dan bomba bir iddia geldi.

EVDEN KOVULDU

Arjantin'e giden Icardi, Wanda ile kullandıkları Santa Barbara'daki evde kalmak istedi. Icardi'yi evde istemeyen Wanda, Arjantinli futbolcuyu kovdu. Arjantinli golcü bunun üzerine başka bir arkadaşının evinde kaldı.

GALATASARAY'IN ŞÜPHELERİNE YER VERİLDİ

Arjantin'deki El Trece TV'de Icardi'nin durumu masaya yatırıldı. Galatasaray'ın yıldız futbolcunun sakatlığından şüphe ettiğine dair yorumlar yapıldı.