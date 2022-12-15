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Yenge yaptı yapacağını! Icardi'nin ilişkisinde bir skandal daha

Spor Haberleri

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e tedaviye giden Mauro Icardi için ülkesinden yeni bir iddia geldi. Eski eşi Wanda'nın kaldığı eve giden Galatasaraylı, hiç beklemediği bir tepki gördü.

Sezon başında PSG'den kiralık transfer edilen Mauro Icardi, ortaya koyduğu futbol kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara'nın boşanma açıklamasının ardından Mauro Icardi'nin ilişkiyi bitirmemek için yaptıkları İtalyan, Fransız ve Arjantin basınında gündemden düşmüyor.

Antrenmanda sakatlık geçiren Icardi, yaklaşık 10 gün önce tedavi için Arjantin'e gitti. Cumartesi günü dönmesi beklenen Icardi için Iiempo'dan bomba bir iddia geldi.

Arjantin'e giden Icardi, Wanda ile kullandıkları Santa Barbara'daki evde kalmak istedi. Icardi'yi evde istemeyen Wanda, Arjantinli futbolcuyu kovdu. Arjantinli golcü bunun üzerine başka bir arkadaşının evinde kaldı.

Yenge yaptı yapacağını! Icardi'nin ilişkisinde skandal bitmiyor

Arjantin'deki El Trece TV'de Icardi'nin durumu masaya yatırıldı. Galatasaray'ın yıldız futbolcunun sakatlığından şüphe ettiğine dair yorumlar yapıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Wanda Nara Spor Haberler

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