Yenge ateş püskürdü! Ronaldo'nun eşinden zehir zemberek sözler

Cristiano Ronaldo'yu İsviçre ve Fas maçlarında yedek bırakan Portekiz'in hocası Fernando Santos'un kolluğu sallantıda. Ronaldo'nun eşi Georgina Rodrigez, tecrübeli teknik direktör için sosyal medyadan çok sert bir açıklama yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in macerası çeyrek finalde bitti. Portekiz'de Fas mağlubiyetinden daha çok Ronaldo'nun yedek kalması gündem oldu.

SONRADAN ALDI

Portekiz hocası Fernando Santos, Ronaldo'yu 73. dakikada oyuna sürmüştü. Santos, 1-0 kaybedilen Fas maçında da ikinci yarının başında Ronaldo'yu oyuna aldı. Ancak Ronaldo, mağlubiyete engel olamadı.

"HAKKINDA SAYGI DUYDUĞUN İNSAN"

Georgina Rodriguez yaptığı paylaşımda, "Arkadaşınız ve hocanız yanlış karar verdi. Hem de hakkında bu kadar hayranlık ve saygı duyduğun o hoca. Ronaldo oyuna girince her şeyin nasıl değiştini gören aynı kişiydi. Ama her şey için çok geçti. Dünyanın en güçlü oyuncusunu hafife alamazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün Cristiano ile öğrendik" ifadelerini kullandı.

RONALDO İÇİN DEĞERLİ BİR İSİMDİ

Cristiano Ronaldo, turnuva öncesine kadar Fernando Santos'un çalıştığı en iyi teknik direktörler arasında yer aldığını söylemişti. Hatta Ronaldo Santos için "O benim dostum" açıklamasını yapmıştı. Portekizli yıldızın Santos'la olan ilişkisi bu turnuvada bitmiş oldu.