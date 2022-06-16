Yedisu'da yamaç paraşütü etkinliği

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya'nın girişimleriyle, ilçede yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya'nın girişimleriyle, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaştırılması ve turistik cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla yamaç paraşütü ile atlayış yapıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Kaya, "Sahip olduğu doğal güzellikleri ile potansiyeli yüksek olan ilçemizin her geçen gün misafirleri bu bağlamda artmakta. Yamaç paraşütü sporunun ilçemizde daha da geliştirilip yaygınlaştırılması adına Kaymakamlık olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya, destek ve katkı sunmaya hazırız" dedi.

Yamaç paraşütü sporcusu Metin Kavuncu ise Yedisu'da ilk kez yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek, uçuştan keyif aldığını söyledi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Spor