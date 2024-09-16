Yedikule Surları'nda Dünyaca Ünlü Kick Boks Şampiyonaları Devam Ediyor

İstanbul Yedikule Surları'nda geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirilen Loca Fight Clup kick boks turnuvası, dünyaca ünlü dövüşçülere ev sahipliği yapmış ve özellikle Avrupa'dan büyük övgü almıştı. Organizatör Kürşat Şahin, kasım ayında yeni bir organizasyonla dünyadan 8 şampiyonu izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Organizatörlüğünü Kürşat Şahin'in yaptığı ve 120 ülkede canlı yayınlanan Loca Fight Clup kick boks gecesi İstanbul'da Yedikule Surları'nda gerçekleştirilmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Dünyaca ünlü kick boks sporcusu Remy Bonjasky'nin de onur konuğu olduğu müsabakalar Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada ses getirmişti. Organizatör Kürşat Şahin, kasım ayı içerisinde yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek organizasyonda kick boksta dünyaca ünlü 8 sporcu, İstanbul'a gelerek kozlarını paylaşacak. Kürşat Şahin, konuyla ilgili, "Seri devam ediyor. Bu sefer dünyaca ünlü 8 şampiyonu İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyoruz" dedi. - İSTANBUL