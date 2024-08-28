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Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar

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3-2'nin rövanşında Young Boys'a sahasında 1-0 yenilen Galatasaray'da Muslera yediği gol sonrası çıldırdı. Uruguaylı eldiven, gol sonrası sevinen Young Boys'lu futbolcuya çelme takması nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys'a evinde 1-0 yenildi. İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti.

MUSLERA KIRMIZI GÖRDÜ

Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu.

KEREM ÇIKTI GÜNAY GİRDİ

88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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