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YayTanSay Kulübü Sporcuları Milli Takım Seçmelerine Hazırlanıyor

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YayTanSay Kulübü sporcuları, Ankara'da gerçekleştirilecek olan milli takım seçmelerine pür dikkat hazırlanıyor. Antrenör Yavuz Sayan, 'Seçmelerden alnımızın akıyla çıkacağız' dedi.

YayTanSay Kulübü sporcuları, Ankara'da gerçekleştirilecek olan milli takım seçmelerine pür dikkat hazırlanıyor. Antrenör Yavuz Sayan, "Seçmelerden alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

25-30 Mart 2024 tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacak olan Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'na katılacak olan milli takım için 22 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak olan seçmelere katılacak YayTanSay Kulübü sporcuları çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Yavuz Sayan nezaretinde çalışan sporcular, milli takıma girmeyi başarıp Kırgızistan'da yapılacak dünya şampiyonasında ay yıldızlı formayı giymek istiyor.

Hazırlıklara devam ettiklerini dile getiren Antrenör Yavuz Sayan, "22 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hem poomse hem müsabaka dalında yarışacak sporcularımız, hem deneyim hem de tecrübe kazanacak. Milli takıma seçildikleri takdirde 2024'te Kırgızistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecekler. Çok özverili şekilde çalışıyorlar. Çocuklarımıza güveniyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırgızistan Ankara Dünya Haberler

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