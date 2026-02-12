Haberler

Milli atıcı Yavuz İlnam, Katar'da gümüş madalya kazandı

Güncelleme:
Milli atıcı Yavuz İlnam, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde erkekler trap finalinde gümüş madalya elde etti. Kadınlar trap finalinde Rümeysa Pelin Kaya ise 5. sırada yer aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'da devam eden organizasyonda erkekler trap finalinde yarışan Yavuz İlnam, gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar trap finalinde yarışan milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya ise organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

