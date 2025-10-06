Haberler

Yavuz Ağralı Balkan Maraton Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Balkan Maraton Şampiyonası'nda Yavuz Ağralı, erkekler kategorisinde 2 saat 24 dakika 23 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Yavuz, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen yarışı 2 saat 24 dakika 23 saniyelik derecesiyle 3'üncü tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
