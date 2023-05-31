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Yasin Öztekin, eski takımı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Yasin Öztekin, eski takımı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı oyuncusu Yasin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski takımı Galatasaray'ın, Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı oyuncusu Yasin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski takımı Galatasaray'ın, Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.

Göztepe'nin 36 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın zaferini sosyal medyadan kutladı. Tecrübeli oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluk görselinin altına 'Tebrikler Şanlı Galatasaray' yazısını ekledi ve takipçileriyle paylaştı.

2014-2015 ile 2017-2018 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Öztekin, İstanbul ekibiyle 6 kupa kazanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yasin Öztekin Galatasaray Spor Haberler

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