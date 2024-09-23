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Yasin Öztekin'den Bucaspor'a büyük katkı

Yasin Öztekin'den Bucaspor'a büyük katkı
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Diyarbekirspor'u 3-1 yenerek 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. 37 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, bu sezonda 4 maçta 3 gol atarak dikkat çekti. Özellikle Diyarbekirspor maçında son dakikada attığı golle galibiyete katkı sağladı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u 3-1 yenerek 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Bucaspor 1928'de tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin küllerinden doğdu. Geçen sene sarı-lacivertlilere gelen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 müsabakada 3 gol atarak yıldızlaştı. İlk hafta deplasmanda 2-1 kazanılan Erbaaspor karşılaşmasında siftah yapan oyuncu, 2'nci hafta iç sahada 1-1 berabere biten Ankara Demirspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.

Yasin, 3'üncü haftadaki Somaspor karşılaşmasını boş geçse de son Diyarbekirspor maçında yine klasını gösterdi. Yasin, oyuna son 11 dakikada girmesine rağmen 90'da fileleri havalandırdı. Geçen sezon 28 maçta 4 gol atan Yasin, bu sene ise daha 4 haftada 3 golü buldu. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Galatasaray'da forma giyen, tecrübesiyle takımın en önemli kozu olan Yasin Öztekin, şu ana kadar 265 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasin Öztekin Bucaspor 3-sayfa Futbol Spor Son Dakika

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