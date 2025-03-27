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Yasin Öztekin, Bucaspor 1928 ile Gol Krallığında Zirvede

Yasin Öztekin, Bucaspor 1928 ile Gol Krallığında Zirvede
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Bucaspor 1928 forması giyen 38 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16 golle gol krallığında zirveye yerleşti. Bucaspor, sezon boyunca 7. sırada bulunurken, play-off hedefini sürdürüyor.

Bucaspor 1928 forması giyen 38 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta attığı 16 golle gol krallığında yarışında zirvede yer alıyor.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta itibarıyla oynadığı 28 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 45 puanla 7. basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertliler, sezon içerisinde Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası aldı. Buna rağmen play-off hattının hemen bir basamak altında ve 2 puan gerisinde bulunan İzmir ekibi, üst lig hedefini de sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar ligde rakip fileleri 37 kez havalandıran Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin'in skor katkısı ise dikkat çekti.

Sarı-lacivertli formayla 2 bin 255 dakika süren alan 38 yaşındaki kanat oyuncusu, 2. Lig Beyaz Grup'ta attığı 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Yasin Öztekin'i, 13 golü bulunan Rahmi Anıl Başaran, Yusuf Mert Tunç ve Bahattin Berke Demircan takip ediyor.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu, bu sezon Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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