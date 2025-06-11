Yasin Özcan: "Profesyonel hayatımın ilk maçına çıkıyormuşum gibi bir heyecan yaşadım"

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A Milli Takım ile ilk maçında Meksika'ya karşı sahaya çıkan 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, unutulmaz bir heyecan yaşadığını belirtti. Maç sonrası yaptığı açıklamada, performansını ve takımın eksiklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

- Yasin Özcan: "Profesyonel hayatımın ilk maçına çıkıyormuşum gibi bir heyecan yaşadım"

CAROLINA - A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Meksika karşısında çıkan 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, unutulmaz duygular yaşadığını söyledi. Özcan, "Sanki profesyonel hayatımın ilk maçına çıkıyormuşum gibi bir heyecan yaşadım. Ancak ısınma sırasında bu heyecanı üzerimden attım. Beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği kampın ikinci hazırlık maçında Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Milli takımla ilk maçına çıkan Yasin Özcan da mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Küçük bir konsantrasyon kaybı, golü getirdi"

Yasin Özcan, karşılaşmanın genelinde iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Özellikle kanatlardan yaptığımız bindirmelerle etkili olmaya çalıştık. Ancak son dakikalarda yaşadığımız küçük bir konsantrasyon kaybı, golü getirdi. Bu tür hatalar bizim için birer ders olacak" ifadelerini kullandı.

"İlk kez milli formayla sahaya çıkmak unutulmazdı"

İlk kez A Milli Takım formasını giymesiyle ilgili duygularını da aktaran genç futbolcu, şunları belirtti:

"Sanki profesyonel hayatımın ilk maçına çıkıyormuşum gibi bir heyecan yaşadım. Ancak ısınma sırasında bu heyecanı üzerimden attım. Beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maç eksiklerimi görmemi sağladı. Bunları düzeltmek için çok çalışacağım. Takımdaki ağabeylerim bana kulüpte nasıl rahatsam öyle oynamamı, heyecan yapmamamı söylediler. Hatta Kaan ağabey, en iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı mı oynadın dedi, onun öyle demesi beni biraz daha rahatlattı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Spor
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