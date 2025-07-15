Yasin Örskan, Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ağalığı İkinci Kez Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Altınyayla'da düzenlenen 34'üncü Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde iş insanı Yasin Örskan, 6 milyon 48 bin 15 lira ödeyerek güreş ağalığını ikinci kez kazandı. Örskan, ata sporuna olan desteğinin yanı sıra bu geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

BURDUR Altınyayla 34'üncü Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde iş insanı Yasin Örskan, güreş ağalığını ikinci defa kazandı. Örskan, "Amacım hem memleketime hizmet etmek hem de bu anlamlı ve köklü geleneğin yaşatılmasına katkı vermek" dedi.

Altınyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş ağalığını 6 milyon 48 bin 15 lira vererek ikinci defa kazanan iş insanı Yasin Örskan, "Geçen yıl güreş ağalığını 3 milyon lira ile üstlendim ve bu geleneği Türkiye'de ilk kez peşin ödeme yöntemiyle başlattım. Bu yılki organizasyonda da 6 milyon 48 bin 15 lira vererek ikinci kez ağalık görevini üstlenerek ata sporumuz yağlı güreşlere olan desteğimi ortaya koydum" dedi.

Altınyayla Yağlı Güreşleri'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını söyleyen Yasin Örskan, "Aynı zamanda kültürel mirasımıza sahip çıktığımız, milletimizin birlik, dirlik ve inancını yeniden perçinlediğimiz bir toplumsal irade beyanıdır" diye konuştu.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!

Ünlü yıldıza büyük tuzak! Özel belgeler çalındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.