Yasin Örskan, Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ağalığı İkinci Kez Kazandı

BURDUR Altınyayla 34'üncü Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde iş insanı Yasin Örskan, güreş ağalığını ikinci defa kazandı. Örskan, "Amacım hem memleketime hizmet etmek hem de bu anlamlı ve köklü geleneğin yaşatılmasına katkı vermek" dedi.

Altınyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş ağalığını 6 milyon 48 bin 15 lira vererek ikinci defa kazanan iş insanı Yasin Örskan, "Geçen yıl güreş ağalığını 3 milyon lira ile üstlendim ve bu geleneği Türkiye'de ilk kez peşin ödeme yöntemiyle başlattım. Bu yılki organizasyonda da 6 milyon 48 bin 15 lira vererek ikinci kez ağalık görevini üstlenerek ata sporumuz yağlı güreşlere olan desteğimi ortaya koydum" dedi.

Altınyayla Yağlı Güreşleri'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını söyleyen Yasin Örskan, "Aynı zamanda kültürel mirasımıza sahip çıktığımız, milletimizin birlik, dirlik ve inancını yeniden perçinlediğimiz bir toplumsal irade beyanıdır" diye konuştu.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,