Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-2'lik skorla mağlup ederek 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-2'lik skorla mağlup ederek 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya da Yasemin Adar Yiğit'ten geldi. Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente'yi (10-0) sayı tuşu ile yendi. Ardından yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osniach'i (14-4) sayı tuşu ile geçerek finale yükseldi. Yasemin Adar finalde Avusturyalı Martina Kuenz karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele 2-2 sona ererken, Adar maçı avantaj puanıyla kazanarak 6. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçi 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da da altın madalya kazanmıştı. - İSTANBUL