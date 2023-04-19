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Yasemin Adar finale yükseldi

Yasemin Adar finale yükseldi

Spor Haberleri

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilogramda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, yarı final müsabakasında Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilogramda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, yarı final müsabakasında Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Yasemin Adar Yiğit, Rumen rakibi Catalina Axente'yi 10-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs ile karşılaşan milli sporcu, minderden 14-4 üstün ayrılarak yarın final oynama hakkını kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor

Yasemin Adar Yiğit Hırvatistan Spor Haberler

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