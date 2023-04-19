Yasemin Adar finale yükseldi
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilogramda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, yarı final müsabakasında Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilogramda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, yarı final müsabakasında Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.
Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Yasemin Adar Yiğit, Rumen rakibi Catalina Axente'yi 10-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs ile karşılaşan milli sporcu, minderden 14-4 üstün ayrılarak yarın final oynama hakkını kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor