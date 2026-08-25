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Efsane Sporcu Yasemin Adar Yiğit'ten Balıkesirspor'a Ziyaret

Efsane Sporcu Yasemin Adar Yiğit'ten Balıkesirspor'a Ziyaret
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Güreş kariyerini 7 Avrupa, 2 Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğüyle tamamlayan Balıkesirli eski milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı olarak memleketinin takımı Balıkesirspor'u ziyaret etti. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibe yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti.

GÜREŞ kariyerini 7 Avrupa, 2 Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğüyle tamamlayan Balıkesirli eski sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, memleketinin takımı Balıkesirspor'u ziyaret etti. Yiğit, 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki kırmızı-beyazlı takıma yeni sezon öncesi başarı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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