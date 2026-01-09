Haberler

Yaşar Doğu, vefatının 65. yılında memleketi Samsun'da anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen anma programıyla anıldı. Etkinlikte, resim sergisi, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı. Katılımcılar, Yaşar Doğu'nun sporculuktaki başarıları ve karakterinden bahsetti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 65'inci yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

Samsun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kavak Belediyesince, Yaşar Doğu'yu anma programı düzenlendi.

Kavak Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, resim sergisinin gezilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kavak Kaymakamı Taha Genç, burada yaptığı konuşmada, milli sporcu ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'yu rahmetle andı.

Yaşar Doğu'nun Anadolu'yu gezip genç yetenekleri keşfettiğini belirten Genç, onun sadece başarılarıyla değil, ahlakı ve centilmenliğiyle de dünyada yer edindiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Şerif Ün ise Yaşar Doğu denilince akla, ahlak ve iman abidesi geldiğini dile getirerek, "Yaşar Doğu denilince bizim yaşıtlarımızda tanımayan yoktur. Türk'ün gücünü dünyaya tanıtmıştır. Yaşar Doğu'yu rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de, Yaşar Doğu'nun yaşantısı ve sporcu karakteriyle kendisini ispatlamış bir kişi olduğuna işaret ederek, milli güreşçiyi tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Anma programından sonra sporcular gösteri güreşi yaptı, şiir dinletisi sunuldu, ardından Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi ziyaret edildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Spor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı