Yasaklı madde kullanan Paul George'a 25 maç men cezası

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın ABD'li basketbolcusu Paul George, yasaklı madde kullandığından dolayı 25 maç ceza aldı.

Nba'de Doğu Konferansı takımlarından Philadelphia 76ers'ta, ABD'li basketbolcu Paul George yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle bir süre parkelerden uzak kalacak.

Nba'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, anti-doping politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle George'a 25 maç men cezası verildiği duyuruldu. Nba'in ihlalin niteliğini veya söz konusu maddeyi açıklamadığı kaydedilirken 9 kez NBA All-Star'a seçilen George'un bu cezasının 51,7 milyon dolarlık maaşının yaklaşık 11,7 milyon dolarına, yani kaçırdığı 25 maçın her biri için yaklaşık 469 bin 700 dolara mal olacağı bildirildi.

35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. 2010 yılında 1. tur 10. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edilen Paul George, Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers'ta da forma giydi.

